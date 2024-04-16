مصرع شاب من يافا دهسا في النقب

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 105 أشخاص بينهم 44 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

لقي الشاب خليل سكحفي من سكان مدينة يافا مصرعه في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك جراء تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة على شارع 40 في النقب.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق في النقب، وعلى الفور هرعت طواقم الطبي للمكان وأقرت وفاة شاب على الفور متأثرا بإصابته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ويستدل من المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث دهس وقع على شارع 40 في النقب، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة شاب (35 عاما) بالمكان.

ووفقا للتحقيقات، فإن الشاب تعرض للدهس من قبل شاحنة سافرت على شارع 40، حيث تم إخضاع السائق للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

105 أشخاص بينهم 44 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 105 أشخاص بينهم 44 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.