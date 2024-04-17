مظاهرة أمام المحكمة في تل أبيب ضد الشرطي قاتل يعقوب طوخي

شارك أهال من مدينة يافا في مظاهرة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مجمع المحاكم في مدينة تل أبيب، تزامنا مع عقد جلسة للنظر في ملف الشرطي، قاتل الشهيد يعقوب طوخي من يافا.

من المظاهرة في تل أبيب، اليوم (عرب 48)

تظاهر عدد من أهالي مدينة يافا، اليوم الأربعاء، أمام مجمع المحاكم في مدينة تل أبيب، تزامنا مع عقد جلسة للنظر في ملف الشرطي، قاتل الشهيد يعقوب طوخي من يافا.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب المحكمة بإنزال أشد العقوبات على قاتل طوخي، وكتب على بعض اللافتات "الدم العربي ليس رخيص" و"دم يعقوب طوخي دم كل يافاوي" و"لن نتنازل عن دم يعقوب".

هتافات المتظاهرين من يافا أمام مجمع المحاكم في تل أبيب تنديدا بجريمة قتل يعقوب طوخي تزامنا مع جلسة محاكمة الشرطي القاتل

تصوير: أمير بويرات (عرب 48)https://t.co/fCIcO5sfaE pic.twitter.com/gEADhKYjHb — موقع عرب 48 (@arab48website) April 17, 2024

وهتف المتظاهرون أمام المحكمة "يا يعقوب ارتاح ارتاح واحنا منكمل كفاح" و"الدم العربي مش رخيص" و"دم يعقوب ما بروح هيك".

وقُتل طوخي، مساء يوم الجمعة الماضي، برصاص شرطي كان بزي مدني، بعد تقديم الإسعافات الاولية لمصاب كان في يافا، بعد جدال دار بينه وبين الشرطي الذي أطلق الشرطي 11 رصاصة على طوخي وقتله دون أن يشكل طوخي خطرا على حياة الشرطي.

وعمل طوخي لمدة 30 عامًا في السفارة الأميركية، وكان يتطوع في طواقم الإسعاف، وهو أب لطفلتين وأخ لثلاث شقيقات.