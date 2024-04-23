مصرع امرأة وطفل في حادث طرق على شارع 75 قرب حيفا

أسفر حادث طرق مروع وقع بين 3 مركبات على شارع 75 بالقرب من مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن مصرع امرأة وطفل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقيت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، مصرعيهما في حادث طرق مروع وقع بين 3 مركبات على شارع 75 بالقرب من مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما أسفر الحادث عن إصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما وحالته متوسطة ويعاني من كدمات في جسده، وإصابة آخر بجروح طفيفة، قدمت لهما الطواقم الطبية العلاجات الأولية في المكان ثم نقلتهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

127 شخصا بينهم 47 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 127 شخصا بينهم 47 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.