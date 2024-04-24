مصرع عامل إثر انهيار جدار وسط البلاد

أسفر حادث عمل وقع في منزل قيد الترميم في بلدة أور يهودا بالقرب من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، عن مصرع عامل، في الأربعينيات من العمر.

لقي عامل، في الأربعينيات من العمر، مصرعه مساء اليوم، الأربعاء، من جراء انهيار جدار عليه في منزل قيد الترميم في بلدة أور يهودا بالقرب من مدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، السّاعة 15:22، حول إصابة عامل من جراء انهيار جدار عليه في منزل قيد الترميم في أور يهودا، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان لتقديم العلاجات الأولية لرجل (40 عاما) لم تبدو عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وهو مصاب في العنق، واضطرت لإقرار وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

18 عاملا بينهم 9 عرب لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 18 عاملا بينهم 9 عرب، لقوا مصارعهم في حوادث العمل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، وهي جمعية هدفها حماية حقوق العمال ذوي المكانة المتدنية والأجانب والمواطنين، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملاً لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان سقوط جسم هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.