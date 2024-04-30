إصابة حرجة لسائق دراجة نارية في حادث بمنطقة حيفا

أسفر حادث انزلاق دراجة نارية في منطقة حيفا عن إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لحادث انزلاق دراجة نارية على شارع 79 قرب محور طرق "كريات بياليك"؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب، إذ عانى جروحا بالغة الخطورة في أنحاء جسده.

وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث، إن "المصاب كان بجانب الدراجة النارية وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعانى إصابة بالغة الخطورة، وقد ذكر لنا شهود بالمكان أنه أصيب جراء انزلاق الدراجة النارية، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.