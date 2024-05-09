إصابة خطيرة لشاب في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6

أسفر حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 6 عن إصابة شاب بجراح خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث انزلاق دراجة نارية قرب محور طرق "نيتساني عوز"؛ مساء اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث، إن "المصاب كان على الشارع بعد انزلاق الدراجة النارية التي استقلها، إذ لم يكن بكامل وعيه وعانى إصابات كثيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.