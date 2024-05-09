جريمة قتل يعقوب طوخي: الشرطي أطلق النار من مسافة قصيرة ولم يقدم أي مساعدة للضحية

لائحة الاتهام: "الشرطي أخرج مسدسه، وشقّ طريقه بين المارة، ومن مسافة قصيرة، أطلق 4 طلقات متتالية على الجزء العلوي من جسد يعقوب، وبعدها مباشرة 4 طلقات متتالية، أصيب يعقوب وسقط على الأرض وبعد حوالي ثانيتين، أطلق الضابط رصاصة أخرى عليه".

قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ قاتل الشاب يعقوب طوخي من مدينة يافا، يوم 12 نيسان/ أبريل 2024.

ونسبت لائحة الاتهام للشرطي "ارتكاب جريمة القتل العمد". وطلب قسم التحقيق مع أفراد الشرطة من المحكمة الأمر بتوقيف الشرطي حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الحادث وقع عندما كان الشرطي، الذي لم يكن في الخدمة، يقود سيارته في شارع مزدحم. يعقوب طوخي، الذي عمل كمسعف متطوع في منظمة (إيحود هتسلا)، ركب على دراجة ناريّة ووصل بالقرب من سيارة الشرطي وطلب منه أن يكمل السير، والدة الشرطي، التي كانت تجلس بجانب الشرطي قالت له بأنه لا يستطيع المضي قدما بسبب الزحام المروري، واستمر يعقوب في مطالبة الشرطي بالتقدم قليلًا بمركبته، ونشأ تبادل كلام بين الإثنين، فخرج الشرطي من سيارته واقترب من يعقوب الذي نزل عن دراجته".

ضحية الجريمة يعقوب طوخي

ووفقا للائحة الاتهام "في هذه الأثناء، ضرب يعقوب الشرطي على وجهه، وردًا على ذلك أسقطه الشرطي أرضًا، وانحنى عليه، وضربه. وبعد أن حاول أحد المارة الفصل بين الإثنين، ابتعد الشرطي قليلًا، ونهض يعقوب على ركبتيه وأخرج سكينًا من جيب بنطاله. وواصل الشرطي ضرب يعقوب، فيما قام يعقوب بطعن الشرطي في كف يده وفي ظهره، حتى دفعه الشرطي وأوقع السكين من يده. قام بعض المارة بفصل الإثنين عن بعضهما بمسافة أربعة أمتار. ورغم أن يعقوب كان بعيدًا عن الشرطي، دون أن يكون السكين في يده، ودون أن يشكل أي خطر عليه أو على من حوله، إلا أن الشرطي أخرج مسدسه، وشقّ طريقه بين المارة، ومن مسافة قصيرة، أطلق أربع طلقات متتالية على الجزء العلوي من جسد يعقوب، وبعدها مباشرة خمس طلقات متتالية، أصيب يعقوب وسقط على الأرض وبعد حوالي ثانيتين، أطلق الضابط رصاصة أخرى عليه".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "بعد إطلاق النار، سار الشرطي في مكان قريب، ولم يقدّم أي مساعدة طبية ليعقوب. بعد ذلك، ذهب إلى رصيف قريب، ووضع قبعة الشرطة على رأسه ولبس قناعًا. وحتى بعد وصول قوات الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث، استمر الشرطي في حمل مسدسه وتوجيهه نحو المتواجدين في المكان الذين حاولوا الاقتراب منه".

يذكر أن المحكمة أصدرت أمر حظر نشر أية تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على هوية المتهم.