إصابة خطيرة جراء جريمة إطلاق نار قرب الفريديس

وصل طاقم طبي إلى مكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية الميدانية لرجل في الأربعينيات من عمره، ونقله وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.

أصيب رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة جسر الزرقاء، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق خلال تواجده داخل مركبته قرب بلدة الفريديس في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

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وأفاد الناطق باسم نجمة داود الحمراء أن طواقمه تلقت عند الساعة 05:19، بلاغا حول إصابة رجل في حادثة عنف على شارع 4 بمسار قرب بنيامينا المحاذية لبلدة الفريديس.

ووصل طاقم طبي إلى مكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية الميدانية لرجل في الأربعينيات من عمره، ونقله وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل انعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.