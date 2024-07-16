إصابة عاملين إثر سقوطهما خلال عملهما جنوبي البلاد

أسفر حادث عمل وقع، اليوم، في ورشة بناء ببلدة كريات غات، جنوبي البلاد، عن إصابة عاملين بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

أصيب عاملان، يبلغان من العمر 40 و35 عاما، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطهما عن ارتفاع حوالي ستة أمتار خلال عملهما في ورشة بناء في كريات غات، جنوبي البلاد.

وقدمت طواقم "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان (أشكلون).

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي عامل، في الخمسينيات من العمر، مصرعه في حادث عمل وقع، صباح الثلاثاء اليوم، في قرية عبلين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.