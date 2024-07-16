الشرطة تعتقل مشتبها بقتل فؤاد منصور في جريمة طعن

أعلنت الشرطة، اليوم، عن اعتقال شاب من سكان مدينة الطيرة بشبهة "ضلوعه بطعن فؤاد منصور (50 عاما) على خلفية نزاع دار بينهما، والتسبب له بجروح بالغة توفي متأثرا بها".

اعتقلت الشرطة شابا، في الثلاثينيات من عمره، من سكان مدينة الطيرة بشبهة "ضلوعه بطعن فؤاد منصور (50 عاما) على خلفية نزاع دار بينهما، والتسبب له بجروح بالغة توفي متأثرا بها".

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "قبل حوالي شهر بدأ أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة طعن أسفرت عن مقتل أحد سكان الطيرة، حيث وصل الأفراد إلى المكان بعد تلقي بلاغًا حول ذلك، وحينها وجدوا الضحية مصابًا بجروح حرجة نقل بعدها إلى مستشفى (مئير) وبعد فترة وجيزة تمّ إقرار وفاته".

وأضافت أنه "في نهاية التحقيق تمّ ضبط المشتبه وهو ابن عم الضحية، وأحيل بعدها إلى مركز الشرطة، اليوم سيُطلب أمام المحكمة بتمديد أمر اعتقاله من وقت إلى آخر حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدّه".