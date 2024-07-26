إصابات بينها خطيرة في جرائم عنف بعدة بلدات

أسفرت جرائم عنف ارتكبت بعدة بلدات عن إصابات إحداها خطيرة جراء انفجار سيارة في الناصرة؛ فيما لم تبلغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به في الجرائم.

من مكان انفجار السيارة بالناصرة

وقعت عدة إصابات متفاوتة جراء جرائم عنف ارتكبت في عدة بلدات اليوم، الجمعة، في وقت يتواصل ارتكاب أحداث العنف وجرائم القتل على نحو يومي في المجتمع العربي.

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وفي الناصرة، أصيبت امرأة (34 عاما) من حيفا جراء انفجار مركبة بحي الفاخورة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها عناصرها وصلت إلى المكان وباشرت بأعمال البحث وراء مشتبهين والتحقيق في مصدر الانفجار، وذكرت أن الخلفية هي "نزاع بين مجرمين".

وفي سخنين، أصيب فتى (12 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك طلال فارس، إن "الفتى كان بوعيه وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات لوقف النزيف ثم نقلناه إلى المستشفى بحالة مستقرة".

وفي اللد، أصيب شاب (18 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة عنف.

ونقل الشاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين في سخنين واللد اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.