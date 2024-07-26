شارع 232: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم بين مركبتين

أسفر حادث تصادم بين مركبتين على الشارع السريع 232 بمحاذاة مفرق (مفلسيم) في منطقة "غلاف غزة"، فجر اليوم، عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 بجروح متفاوتة، فجر اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين مركبتين على الشارع السريع 232 بمحاذاة مفرق (مفلسيم) في منطقة "غلاف غزة".

وأفاد الناطق بلسان "اتحاد الإنقاذ" - (إيهود هتسلا) في منطقة الجنوب بأنه "لقي سائق سيارة يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه في حادث سير على شارع 232 السريع بالقرب من مفلسيم".

وقال مسعفون من اتحاد الإنقاذ إن "هذا حادث خطير لمركبتين. لقي أحد السائقين مصرعه على الفور. قدمنا ​​المساعدة لأربعة مصابين (70 عاما و66 عاما و73 عاما و68 عاما) بحالة خطيرة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، وباشرت طواقم الإنقاذ والإطفاء العمل في مكان الحادث".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.