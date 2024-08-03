العنف والجريمة: إصابة خطيرة لشاب طعنا في الشمال

أسفرت جريمة طعن عن إصابة شاب (17 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 17 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن نقل على إثرها إلى شارع 70 قرب مفترق البروة؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب بعد وصوله عند مدخل "كيبوتس يسعور"، إذ عانى إصابات اخترقت جسده.

وقال براميديك إن "المصاب كان داخل سيارة بوعي مشوش وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية لوقف النزيف، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

ولم تعرف ملابسات الجريمة وهوية الشاب بعد؛ وباشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.