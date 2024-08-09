رهط: إصابة خطيرة لطفل جراء حادث دهس

أسفر حادث دهس في رهط عن إصابة طفل (3 سنوات) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب طفل، يبلغ 3 سنوات من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب؛ مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل المصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.

وقال البراميديك أنس أبو دعيبس، إنه "مع وصولنا إلى العيادة كان الطفل يتلقى العلاجات الأولية، إذ كان بحالة خطيرة وعانى جروحا في الرأس وإصابات في كل أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة من ضمنها وقف النزيف، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف".

وأحيل الطفل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.