لائحة اتهام ضد شاب هدد رئيس مجلس محلي بالقتل

أصدرت الشرطة بيانا استعرضت من خلال حيثيات التهديد لرئيس المجلس والتهم المنسوبة للشاب، وجاء في بيان الشرطة: "كيف تريد الضربة؟، انفجار أم قتل أم حريق متعمد"، وعقب انتهاء التحقيق من قبل شرطة لواء الشمال قدمت لائحة الاتهام.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شاب عربي، وذلك بزعم تهديد رئيس مجلس محلي من منطقة الشمال، حيث تنسب للشاب تهمة التهديد بالقتل.

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وأصدرت الشرطة بيانا استعرضت من خلال حيثيات التهديد لرئيس المجلس والتهم المنسوبة للشاب، وجاء في بيان الشرطة: "كيف تريد الضربة؟، انفجار أم قتل أم حريق متعمد"، وعقب انتهاء التحقيق من قبل شرطة لواء الشمال تم تقديم لائحة اتهام ضد الشاب بتهمة تهديد رئيس المجلس.

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فإنه في تاريخ 26/07/24 تم فتح تحقيق في الشرطة الإسرائيلية بشأن الاشتباه بتهديد رئيس مجلس محلي في الشمال.

وفور ورود مواد التحقيق وجمع النتائج، ألقت شرطة منطقة الشمال القبض على المشتبه به بالتهديد، وهو من سكان الشمال في الثلاثينيات من عمره، وأخضعته لمزيد من التحقيق في مركز الشرطة.

وتبين من مواد التحقيق أن المتهم أرسل في عدة مناسبات رسائل تهديد لرئيس المجلس، كتب من فيها "كيف تريد الضربة بالحرق أو الرصاص أو الانفجار".

وبعد تحقيق مكثف أجرته شرطة منطقة لواء الشمال، تم تقديم لائحة اتهام ضد المتهم عبر النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة.