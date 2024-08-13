عرابة: وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

حمل المتظاهرون شعارات منددة بالحرب المتواصلة على القطاع، وأخرى ضد المجازر وقصف المدارس وقتل الأبرياء.

شارك العشرات مساء اليوم، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بمدينة عرابة في منطقة البطوف للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحمل المتظاهرون شعارات منددة بالحرب المتواصلة على القطاع، وأخرى ضد المجازر وقصف المدارس وقتل الأبرياء.

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة البطوف.

وقال سكرتير اللجنة الشعبية في عرابة، أنور ياسين، لـ"عرب 48" إنه "سنواصل الوقفات الاحتجاجية حتى تتوقف الحرب الإجرامية على غزة".

وتطرق إلى القيود المفروضة على التظاهر، بالقول إن "هناك قيود منها منعنا من رفع العلم الفلسطيني وعدم السماح بتظاهر أكثر من 50 شخصا، ومع ذلك فإن أقل الواجب الذي نقوم به تجاه شعبنا هو تنظيم هذه الاحتجاجات".

وذكر عضو اللجنة الشعبية في سخنين، ماجد أبو يونس، لـ"عرب 48" أن "هذه الوقفات ستتواصل طالما تواصلت الحرب الإجرامية على غزة وما يحدث من إجرام تجاه شعبنا وقتل مئات الأبرياء يوميا".

وأضاف "بموازاة ذلك ننظم حملات إغاثة لشعبنا في غزة، ونحن لا نصنع معروفا معهم بل هذا أقل الواجب تجاه شعبنا، وسنواصل دعمهم والمطالبة بوقف الحرب الإجرامية".

وقال المحامي زاهي نجيدات، لـ"عرب 48"، إنه "بداية نستنكر اقتحام المسجد الأقصى اليوم من قبل المؤسسة الإسرائيلية. يخطئ من يظن أن هذا الاقتحام من فعل المستوطنين أو وزير عنصري بل هو عمل مؤسسة الدولة، ونقول إنه أقصانا وليس هيكلهم".

وتابع أن "مجزرة مدرسة التابعين ستبقى شاهدة على مجازرهم، شعبنا كله يتعرض للقهر والاضطهاد في الضفة والداخل وكل مكان وخصوصا في غزة التي يتعرض فيها الصغار والكبار للقتل والإجرام".