تظاهرة في بئر السبع احتجاجا على سياسة هدم المنازل

أهالي النقب يتظاهرون في بئر السبع احتجاجًا على عمليات الهدم والغرامات المالية الباهظة المفروضة على المواطنين العرب في المنطقة بحجة البناء من دون ترخيص، وذلك في ظل تصعيد عمليات الهدم التي تستهدف المجمع العربي البدوي في النقب.

تظاهر العشرات من أهالي النقب، اليوم الخميس، أمام مجمع الدوائر الحكومية والمحاكم في مدينة بئر السبع، وذلك احتجاجًا على عمليات هدم المنازل التي تستهدف المجتمع العربي في النقب، والغرامات المالية الباهظة التي تفرض على المواطنين بالإضافة إلى توزيع إخطارات الهدم في معظم مناطق النقب.

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ونظمت التظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والأطر الفاعلة في المجتمع النقباوي بالإضافة إلى اللجان الشعبية في النقب. ورفع المتظاهرون اللافتات التي تطالب الحكومة الاسرائيلية وقف عمليات الهدم والامتناع عن تحرير الغرامات المالية الباهظة للأهالي في إطار سياسية الهدم التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الأهالي في النقب.

ويتعرض أهالي النقب لحملة هدم واسعة تستهدف الأرض والمسكن وتسعى من خلالها السلطات إلى تهويد المنطقة عبر تجميع أكبر عدد من العرب على أقل مساحة من الأرض، وتركيز المجتمعات البدوية في أحياء جديدة يتم إنشاؤها في مدن وبلدات قائمة، في المقابل تشجع هجرة اليهود إلى المنطقة وتعمل على إنشاء مدن وتجمعات سكنية يهودية جديدة.

("عرب 48")

وخلال فترة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخلال ولاية الحكومة الحالية التي يتولى فيها المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، وعضو حزيه، يتسحاك فاسرلاوف يتولى وزارة النقب والجليل ارتفعت وتيرة عمليات الهدم بحق أهالي النقب الذين يتعرضون لحملات ملاحقات وتضييق مستمرة.