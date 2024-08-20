إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

أسفر حادث عمل بورشة بناء في وسط البلاد عن إصابة عامل (41 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب عامل، يبلغ 41 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه من علو بورشة بناء في ريشون لتسيون وسط البلاد؛ اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وقد عانى جراحا خطيرة وغير مستقرة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل العامل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.