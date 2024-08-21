وفاة الشاب طارق بشر من الناصرة متأثرا بإصابته بإطلاق نار في القدس

أفادت مصادر محلية بأن ضحيّة جريمة القتل، كان في زيارة لأقارب له في المدينة، حيث نشب شجار، تخلّله إطلاق نار، أُصيب خلاله الشاب، ليتوفى اليوم، متأثرا بجراحه، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

توفي الشاب طارق بشر، وهو من مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراح كان أُصيب بها، إثر تعرّضه لإطلاق نار في كفر عقب في القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحيّة جريمة القتل، كان في زيارة لأقارب له في المدينة، حيث نشب شجار، تخلّله إطلاق نار، أُصيب خلاله الشاب، ليتوفى اليوم، متأثرا بجراحه، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

138 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبوفاة الشاب بشر متأثرا بإصابته بهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 138 قتيلا، بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.