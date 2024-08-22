لائحة اتهام ضد قاصرين عربيين بزعم التخطيط لإلقاء زجاجات حارقة قرب كرميئيل

النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد قاصرين من الشمال بتهمة التخطيط لإلقاء زجاجات حارقة على سكان بلدة غيلون اليهودية، ونسبت لهما اتهامات تشمل "التخطيط لارتكاب عمل إرهابي" واستخدام الأسلحة لأغراض إرهابية.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لمحكمة الأحداث المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد قاصرَيْن من سكان إحدى البلدات العربية في شمال البلاد، بزعم التخطيط للإضرار بالسكان اليهود في بلدة غيلون الواقعة بالقرب من مدينة كرميئيل، من خلال إلقاء زجاجات حارقة.

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ووفقًا للائحة الاتهام، "التقى الاثنان في فناء منزل أحدهما واستعدا لتصنيع الزجاجات الحارقة. بعد أن انتهيا، توقفا في محطة وقود بالقرب من قرية مجد الكروم لشراء البنزين".

وبحسب المزاعم الواردة في لائحة الاتهام، فإنه "عند وصول القاصرَيْن إلى طريق الوصول قرب بلدة غيلون، لاحظهما عناصر الشرطة واعتقلوهما".

وتنسب النيابة العام للقاصرين "عمل إرهابي بقصد إحداث أضرار عمدًا"، و"استخدام الأسلحة لأغراض إرهابية"، ومخالفات متعلقة بالأسلحة (التصنيع والحيازة والحمل)، والاستخدام المتهور أو الطائش للنار.

وكان الشاباك قد أصدر يوم أمس، الأربعاء، بيانا قال فيه إنه بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية باعتقال قاصرين عربيين، وذلك بزعم إقدامها على التخطيط لإلقاء زجاجات حارقة على شارع رقم 85 قرب "كرميئيل".

وزعم البيان أن الشرطة أنه في 4 آب/ أغسطس الجاري لاحظت دورية الشرطة، حوالي الساعة 04:30 فجرا، قاصرين مشبوهين يرتديان ملابس سوداء، في موقف للسيارات بالقرب من مفرق غيلون، كانا يحملان شيئا ما".

وأثناء رصد وتعقب ما وصفته الشرطة بـ"الخلية"، لاحظ عناصر الشرطة أن الاثنين انتهيا من تحضير عدد من الزجاجات الحارقة المملوءة بمادة قابلة للاشتعال.

وزعم البيان أنه "عُثر في مكان الحادث على مواد إضافية أثارت شكوك الشرطة بأن الاثنين كانا يخططان لإلقاء الزجاجات الحارقة على المركبات المسافرة على شارع 85، وذلك لدوافع قومية".

وزعم التحقيق أن الشخصين كانا يعتزمان إلقاء الزجاجات الحارقة على مركبات مملوكة لسكان يهود كانت تسافر في منطقة مفرق "غيلون"، وخططا لإشعال النار في الغابة المجاورة لـ"دوافع قومية".