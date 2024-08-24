إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب قرب بئر المكسور

أسفر حادث انقلاب دباب قرب بئر المكسور عن إصابة شاب (22 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث انقلاب دباب (تراكتورون) قرب بلدة بئر المكسور؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي، أنه "تلقينا بلاغا حول انقلاب دباب في عمق المنطقة، وعلى الفور خرجنا بمركبة معدة للسفر في مناطق صعبة. لقد وجدنا السائق بجانب الدباب وهو فاقد للوعي ويعاني إصابة خطيرة، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة مروحية بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.