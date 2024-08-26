اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي يختتم منتداه الشبابي الثاني والعشرين في رام الله تحت عنوان "العين على غزة". استمر المنتدى ثلاثة أيام وتناول قضايا عدة من بينها خطاب الحزب، الهوية الوطنية، العنف، الديمقراطية، والحرب على غزة. وشهد المنتدى مشاركة واسعة.

اختتم اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي (شبيبة التجمّع)، يوم أمس، الأحد، منتداه الشبابي الثاني والعشرين في مدينة رام الله بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، تحت عنوان "العين على غزّة".

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وذكر اتحاد الشباب الوطني، في بيان، أن "المنتدى الذي امتدّ على مدار ثلاثة أيام، شمل سلسلة من النشاطات والفعاليات والورش والمحاضرات التثقيفية والتنظيمية والتفعيليّة حول خطاب الحزب، الهويّة والرواية التاريخيّة، قضايا العنف والجريمة، الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والأحداث الراهنة". كما شمل "فقرات حول حرب الإبادة الجارية على غزّة والتاريخ الاجتماعي-السياسيّ للقطاع".

وأفاد البيان بأن "المنتدى افتتح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ومن ثم النشيد الوطني الفلسطيني (موطني) ونشيد التجمّع (اشمخي يا هام). وبكلمات ترحيبية لأمين عام التجمع، خالد عنبتاوي، ونائب الأمين العام، يوسف طاطور، ورئيس الحزب، سامي أبو شحادة، وعضو المكتب السياسي للتجمّع وعضو إدارة المعسكر، يوسف طه".

وذكر البيان أن "اليوم الأول شمل ورشات عديدة حول واقع الأهل في غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة وعرض فيلم الوثائقي ‘بين معبرين‘ حول واقع الحصار في غزة، ومن ثم ورشات قامت بها الغزيّة علا سلامة التي حضرت للمنتدى لتعكس واقع غزة ومعاناة أهلها في ظل هذه الحرب المستمرة، كما أعطى الباحث وعضو اللجنة المركزية للتجمّع، علي حبيب الله، محاضرة حول تاريخ غزة بعنوان: غزة من المدينة إلى القطاع".

وأضاف أن "المنتدى الشبابي قد توجه في مساء اليوم الأول للمسرح البلدي في بلدية رام الله لحضور مسرحيّة ‘طه‘ للفنان عامر حليحل، حيث قام باستقبالهم عضوا المجلس البلدي لبلديّة رام الله لبنى فرحات وغسان جرار، وقاما بالترحيب بالمشاركين والمشاركات في المنتدى الشبابي مؤكدين على أهمية التواصل مع أبناء الشعب الواحد ودور الشباب المركزي في صناعة مستقبل أفضل لشعبنا وتحقيق العدالة المرجوة له".

وتابع "أمّا اليوم الثاني، فشمل ورشات عدة حول الهوية الوطنية والانتماء الجماعيّ والديمقراطيّة وقيّم المسؤولية والالتزام المجتمعيّ والتكافل الاجتماعيّ. فضلًا عن ورش حول خطاب التجمّع ومشروعه الوطني والديمقراطيّ وأهمية دور الشباب فيه قام بتمريرها عنبتاوي وطه".

وفي يومه الثاني "توجه المنتدى إلى سرية ‘كشّاف رام الله‘ في لقاء تفعيليّ مع طلاب وطالبات السرية ونشاطات رياضية وفنية مختلفة، وكان في استقبالهم مدير السرية، خالد عليان، والذي أكدّ على أهمية هذا التواصل الثقافي وإنه لا بد من توطيد هذا التواصل بين الشباب الفلسطيني من الداخل والضفة لتطوير نشاطات ثقافية ورياضية مستقبلية"، بحسب البيان.

وفي اليوم الثالث، "تم تنظيم ورشًا تنظيمية لنقاش خطوات عملية وخطة عمل للفروع المختلفة التي شاركت في المعسكر بهدف تطوير مشاريع شبابية تطوعيّة مختلفة في البلدات العربية، واستنهاض المجموعات الشبابية لأخذ دور بلدي ومجتمعي وقياديّ من أجل إعادة بناء اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي وتعزيز دوره بين الشباب في الداخل".

ونقل البيان عن عضو إدارة المنتدى، ثائر عبود، قوله إن "اختيار محاضرات وورشات هذا العام ركّز على اللحظة الراهنة وضرورة أعادة بناء اتحاد الشباب في مثل هذه الظروف، فضلًا عن رفع الوعي حول خطاب الحزب والهوية الوطنية والديمقراطية والحرب الدمويّة على قطاع غزة ومعاناة أهلنا هناك في ظل الدمار المستمر والمتواصل"

وتابع عبود "في ظل حالة الفردانية والأسرلة المشوّهة التي تدفع إليها إسرائيل، تكمن أهمية هذه المنتديات في تنشئة جيل يعيش قضاياه الاجتماعية ويتفاعل معها، ويبادر ويأخذ دوره وفاعليته ضمن رؤية وطنية-ديمقراطيّة، وعلى هذا الأساس ركّز المنتدى على سلسلة ورش لرفع الوعي التنظيميّ والمبادرة المجتمعيّة والفرديّة".