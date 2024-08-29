مصرع مكيد إسماعيل من نحف في حادث طرق بتل أبيب

توفي مكيد محمود إسماعيل (51 عامًا) من قرية نحف ويسكن في يافا متأثرا بإصابته بجروح بالغة الخطورة من جراء حادث دراجة نارية وقع بمدينة تل أبيب، الليلة الماضية.

أعلنت في قرية نحف، اليوم الخميس، وفاة مكيد محمود إسماعيل (51 عامًا) متأثرا بإصابته بجروح بالغة الخطورة من جراء حادث دراجة نارية وقع بمدينة تل أبيب، الليلة الماضية.

وأعلنت العائلة أن مراسم الجنازة والدفن ستتم مساء اليوم الخميس في المقبرة الإسلامية بمدينة يافا. وسيتم استقبال المعزين في القاعة الرياضية في نحف يوم غد الجمعة من الساعة 10:00 حتى 21:00.

وسادت حالة من الحزن بين أقارب وأصدقاء المرحوم في نحف ويافا فور انتشار النبأ المفجع.

291 شخصا بينهم 107 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 291 شخصا، بينهم 107 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.