3 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق في حيفا

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين في حيفا عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، أحيلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق وقع بين سيارتين في شارع "هغيفن" بمدينة حيفا؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانى المصاب بجروح خطيرة من إصابات في القسم السفلي من جسده، بينما المصابان الآخران عانيا جروحا متوسطة في الرأس وأطراف جسديهما.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا المركبتين وقد تضررتا بشكل كبير، وكان 3 أشخاص أحدهم خارج المركبة وآخران عالقان بداخلها، وبعد تخليصهما قدمنا لهما والمصاب الثالث العلاجات الأولية ونقلناهم بحالة مستقرة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.