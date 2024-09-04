الشرطة تعتقل أحد سكان الجليل وتدعي محاولته إخفاء مبلغ مالي كبير

أعلنت الشرطة عن اعتقال أحد سكان بلدات الجليل في منطقة الشمال، وقالت إنه ضُبط بحوزته مبلغ مالي يقدّر بربع مليون شيكل، كما ادعت أنه حاول إخفاء حقيبة مليئة بالمال.

اعتقلت الشرطة أحد سكان بلدات الجليل في منطقة الشمال، وأعلنت أنه ضُبط بحوزته مبلغ مالي يقدّر بربع مليون شيكل، كما ادعت أنه حاول إخفاء حقيبة مليئة بالمال.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "تواصل شرطة الشمال معركتها الحازمة واللا هوادة فيها ضد ظاهرة العنف في الشارع العربي. وخلال النشاط الذي قام به أفراد وحدة سرية لشرطة تافور مع حرس الحدود في إحدى البلدات شمالي البلاد، وصلت القوات لتنفيذ أمر تفتيش. ومع وصول القوات إلى المكان، لاحظت رمي ​​حقيبة من المنزل باتجاه السطح، وبتفتيشها ضبط مبلغ مالي كبير".

وادعت الشرطة أنه "خلال تفتيش المنزل، تم ضبط مبلغ إضافي من المال بالشواكل والدولارات، بقيمة تقدر بحوالي ربع مليون شيكل. وعليه تم توقيف المشتبه به، لإجراء مزيد من الاستجواب في مركز الشرطة، وفي نهايته سيتم تحديد ما إذا كان سيتم طلب تمديد توقيفه في المحكمة".