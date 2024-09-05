اعتقال المشتبه بقتل ناصر نويصري من الرينة

اعتقلت الشرطة، أمس، المشتبه بقتل الشاب ناصر نويصري من قرية الرينة في مدينة عسقلان قبل أيام، وتبين أن السبب خلاف حول استخدام الطريق.

اعتقلت الشرطة مشتبها، في العشرينيات من عمره، من مدينة عسقلان (أشكلون) نسبت إليه اقتراف جريمة قتل الشاب ناصر نويصري (24 عاما) من قرية الرينة قبل حوالي عشرة أيام في المدينة طعنا بآلة حادة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة المشتبه به أمس، وتبين أن السبب خلاف حول استخدام الطريق.

وكانت سيارة قد فرت من مكان الجريمة فور وقوعها وبداخلها المشتبه الرئيسي بارتكاب الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنه "وقعت الجريمة يوم 26.8.2024، حيث أنه وفقا للشبهات وقع شجار على خلفية الأولوية في استخدام الشارع، وقد تعرض الفقيد للطعن، فيما هرب من المكان مشتبهون، بينهم المشتبه به المركزي، وقد ألقى قائد لواء الجنوب أمير كوهين، مهمة التحقيق بالجريمة، لوحدة (اليمار) التي شرعت بالتحقيق وجمع الأدلة".

واضافت الشرطة أنه "سيتم، اليوم، عرض المشتبه به على المحكمة لطلب تمديد اعتقاله".