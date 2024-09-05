الرينة: إصابة خطيرة لشاب دهسته دراجة نارية

أسفر حادث دهس عن إصابة شاب (34 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 34 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة من جراء تعرضه لحادث دهس على شارع 79 قرب بلدة الرينة؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في الرأس نتيجة تعرضه للدهس من دراجة نارية.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر وصفت حالته بالطفيفة.

وقال المضمد عمار مريد، إن "المصاب كان على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى إصابة خطيرة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.