اتهام ضد شخص من طمرة بقتل سميح الجليلي من اللد داخل مسجد

وجهت النيابة العامة في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، اليوم الأحد، ضد شخص من طمرة جريمة قتل سميح الجليلي من اللد داخل مسجد قبل حوالي شهرين.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شخص من طمرة نسبت إليه جريمة قتل سميح الجليلي من اللد داخل مسجد قبل حوالي شهرين.

ووفقا للشرطة فإنه "بتاريخ 24.6.2024 تلقى المركز بلاغا حول العثور على جثّة شخص داخل مسجد في طمرة. وعند وصول أفراد شرطة الشّمال إلى المكان، تعرّفوا على رأس القتيل سميح أبو سليمان (49 عامًا) من اللدّ، إذ كان مصاب بجروح خطيرة بواسطة طاولة للمصحف مصنوعة من الحديد وجدت بالقرب من الجثّة".

وأضافت أنه "في نهاية تقييم الوضع في المكان، بدأ التّحقيق في الحادثة، حيث تبيّن أنّ القاتل أخذ معه جهاز DVR الذي كان موجود داخل المسجد قبل أن يلوذ بالفرار لتشويش التّحقيق وإخفاء الأدلّة. وبعد تنزيل توثيق كاميرات المراقبة من العشرات من مراكز الشّوارع المحيطة بالمسجد، تمكّن المحقّقون من التّعرّف على السّيّارة التي أقلّت المتّهم بالقتل من أحد الشّوارع القريبة من مكان القتل. وفي نفس اليوم، ظهرًا وبعد استخدام مختلف الإجراءات، تمكّنت الشّرطة من اعتقال مشتبه (31 عامًا) من طمرة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "طوال التّحقيق نفى المتّهم تورّطه في الحادثة، وعلى الرغم من ذلك فضلا عن إخّفاء جهاز التّوثيق من مكان جريمة القتل، تمكّن محقّقو قسم وحدة الجرائم بالوحدة المركزيّة في لواء الشّمال من جمع أدلّة كافية تربط المتّهم بحادثة القتل. وهذا الصّباح، ومع انتهاء مرحلة التّحقيق، تقدّم النّيابة العامّة في لواء الشّمال، من خلال المحامين آفي باسترنك وباسل سعدي، لائحة الاتّهام إلى المحكمة المركزيّة في حيفا".