الرملة: مصابان أحدهما بحالة خطيرة بإطلاق نار في حي الجواريش

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بحي الجواريش في الرملة عن إصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة.

من مكان الجريمة (تصوير طواقم الإسعاف)

أصيب شابان (22 و28 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بحي الجواريش في مدينة الرملة؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان شاهدنا مصابين وهما بوعي غير كامل وعانيا إصابات اخترقت جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما بسيارات العلاج المكثف بحالة خطيرة ومتوسطة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.