وفاة يزن أبو صلاح من عين الأسد متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

أقرت الطواقم الطبية في مستشفى (زيف) بمدينة صفد، صباح اليوم الأحد، وفاة الشاب يزن أبو صلاح من قرية عين الأسد متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار.

أُعلنت صباح اليوم، الأحد، وفاة الشاب يزن أبو صلاح (23 عاما) من سكان قرية عين الأسد في منطقة الجليل، شمالي البلاد، متأثرا بإصابته بعيارات نارية أطلقت باتجاهه أثناء جلوسه في محل تجاري ببلدة (روش بينا)، فجر أول من أمس الجمعة.

وكان الشاب أبو صلاح قد أصيب من جراء إطلاق النار بجروح خطيرة للغاية، وتم نقله إلى مستشفى (زيف) في مدينة صفد، إلى أن أُعلن عن وفاته في المستشفى، صباح اليوم.

وأعلنت الشرطة أنها التحقيق في ملابسات الجريمة.