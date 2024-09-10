الإفراج عن الأسيرة حنين الزرو من طبرية بعد سجنها 11 شهرا على خلفية منشورات

أقرت المحكمة بأن الحكم والسجن الفعلي الذي فرض على الأسيرة الزرو بمحكمة الصلح بطبرية لمدة 12 شهرا، مبالغ به وأمرت بإطلاق سراحها بشكل فوري، وحصر مدة الحكم بفترة سجنها الفعلي لغاية اليوم.

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به مركز "عدالة" بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي والمحامي حسن جبارين والمحامي حسين مناع، وأقرت بالإفراج الفوري عن الأسيرة حنين الزرو من طبرية بعد اعتقالها منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بادعاء "التحريض والتماهي مع الإرهاب".

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وعقدت جلسة المحكمة اليوم أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة هم يفعات شطريت وحنا صباغ وأسيلة فاهوم أبو أسعد.

وبعد الاستماع إلى ادعاءات طاقم الدفاع، أقرت المحكمة بأن الحكم والسجن الفعلي الذي فرض على الأسيرة الزرو بمحكمة الصلح بطبرية لمدة 12 شهرا، مبالغ به وأمرت بإطلاق سراحها بشكل فوري، وحصر مدة الحكم بفترة سجنها الفعلي لغاية اليوم.

وعقب مركز "عدالة" على القرار "بالطبع نحن نرحب بإطلاق سراح السيدة حنين الزرو التي قضت فترة صعبة في السجن، لكن برأينا لم تكن هناك مصداقية لتقديم لائحة اتهام لأن منشوراتها عبر تطبيق ’واتس آب’ لا ترتقي إلى المستوى الجنائي".