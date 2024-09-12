مصرع عامل بعد سقوطه من على سقالة في نتانيا

أسفر حادث عمل وقع في ورشة بناء بمدينة نتانيا، اليوم الخميس، عن مصرع عامل، في الخمسينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل أجنبي، في الخمسينيات من العمر، مصرعه بعد سقوطه من على سقالة في ورشة بناء بمدينة نتانيا، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "اتحاد الإنقاذ - (إيهود هتسلا)" بأنه "لقي عامل (حوالي 50 عاما) مصرعه نتيجة سقوطه من ارتفاع في شارع يغئال ألون في نتانيا".

وقال المسعفون من اتحاد الإنقاذ إنه "بحسب العاملين في الموقع، فقد سقط العامل من على سقالة أثناء عمله في موقع بناء. ولسوء الحظ، تم إعلان وفاته في مكان الحادث نتيجة لطبيعة الحادث، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وبهذا، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 50 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.