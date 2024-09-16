رهط: مقتل موسى الجعار في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل موسى الجعار، عن عمر ناهز 50 عامًا.

من مكان الجريمة في رهط (تصوير اتحاد الإنقاذ)

قُتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا نتيجة لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وضحية جريمة القتل هو موسى عدنان الجعار من رهط.

وأفاد متحدث باسم اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) بأنه "قُتل رجل يبلغ 50 عاماً نتيجة عنف في حي 26 بمدينة رهط".

ضحية الجريمة موسى الجعار

وقال المسعفان في اتحاد الإنقاذ، محمد العبرة وكريم أبو شهاب، إنه "للأسف، في نهاية جهود الإنعاش، تم إقرار وفاة المصاب في مكان الحادثة بسبب طبيعة الإصابات البليغة التي تعرض لها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. وبحسب الشرطة "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلفية هي نزاع جنائي بين عائلات".

165 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام، قُتل 165 مواطنا عربيا في مناطق 48، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.