عرعرة النقب: اعتقال 10 من أقارب المشتبه بتنفيذ عملية الطعن بالقدس

اعتقلت الشرطة 10 أفراد من عائلة الشاب زايد أبو صبيح (33 عاما) الذي قُتل برصاص الشرطة في القدس، كما ضبطت حواسيب ووثائق للتحقيق.

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل المشتبه بتنفيذ عملية الطعن في باب العامود بالقدس، وهو من سكان قرية عرعرة النقب، الليلة الماضية.

وخلال المداهمة، اعتقلت الشرطة 10 أفراد من عائلة الشاب زايد أبو صبيح (33 عاما) الذي قُتل برصاص الشرطة في القدس، كما ضبطت حواسيب ووثائق للتحقيق.

جاء ذلك بأمر من قائد لواء الجنوب في الشرطة، أمير كوهين، بزعم "جمع الأدلة ومحاسبة كل من قد يكون على علم أو متورط بالحادث".

يذكر أن الشاب أبو صبيح قُتل برصاص الشرطة، مساء الأحد، بزعم تنفيذه عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس، أسفرت عن إصابة عنصر من الشرطة، بحسب تقارير إسرائيلية.

وأفادت الشرطة في بيان سابق، الليلة الماضية بأنه "قبل وقت قصير، أقدم مخرّب على طعن (عنصر) من ’حرس الحدود’ بسكين بالقرب من باب العامود في القدس".

وادعت أن المنفّذ "حاول الفرار إلى داخل البلدة القديمة، وتم تحييده، وتم نقل (العنصر) الذي تعرض للطعن إلى العلاج الطبي، وهو في حالة طفيفة وواع".

وتوجه مراسل "عرب 48"، مصطفى الزعبي، للحصول على تعقيب من رئيس مجلس عرعرة النقب المحلي، طلب أبو عرار، حول الموضوع، لكنه رفض التعقيب جملة وتفصيلا.