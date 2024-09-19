سخنين: مصابان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في سخنين عن إصابة شابين بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

أصيب شابان، يبلغان 39 و30 عاما، بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين؛ مساء الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.