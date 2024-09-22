مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق قرب الزرازير

أسفر حادث طرق وقع على شارع 77، ​​بالقرب من مفرق "يشاي" في اتجاه قرية الزرزير، فجر اليوم الأحد، عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي فتى (17 عامًا) مصرعه في حادث سير على شارع 77، ​​بالقرب من مفرق "يشاي" في اتجاه قرية الزرزير، فجر اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن السيارة اصطدمت السيارة بالجدار الفاصل على شارع 77، ما أسفر عن مصرع الفتى وإصابة آخر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير الشرطة)

وفي نفس الحادث، أصيب شاب (20 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة. ووصلت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وتعرفت على مكان الوفاة على الفور، وتم نقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسلت الحادث. ويجري التحقيق فيما إذا كان الفتى قد لقي مصرعه خلال دوي صفارات الإنذار فجر اليوم، إثر إصابته بالهلع ومحاولة الوصول إلى مكان آمن.

317 أشخاص بينهم 115 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 317 أشخاص، بينهم 115 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.