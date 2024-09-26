بنك إسرائيل: لن يتم إلغاء العملة الورقية من فئة 200 شيكل

جاء في البيان الصادر عن بنك إسرائيل إن "إلغاء العملة النقدية من فئة 200 شيكل غير مطروح على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود بموجب القانون إلى محافظ بنك إسرائيل.

أصدر بنك إسرائيل، اليوم الخميس، بيانا تطرق من خلاله إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن إمكانية إلغاء العملة النقدية الورقية من فئة 200 شيكل، وأكد أن ذلك غير وارد بالحسان، وإن صلاحية إلغاء أي عملة نقدية هي بيد محافظ بنك إسرائيل، بحسب ما ينص عليه القانون.

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وجاء في البيان الصادر عن بنك إسرائيل إن "إلغاء العملة النقدية من فئة 200 شيكل غير مطروح على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود بموجب القانون إلى محافظ بنك إسرائيل.

وأوضح البيان أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تعود إلى محافظ بنك إسرائيل. وعلى الرغم من إثارة الموضوع في وسائل الإعلام، إلا أن الموضوع لم يقدم ولم يعرض على محافظ البنك الذي لم يجد مبررا مهنيا قائما على أسس كافية لإلغاء أي عملة نقدية ورقية، وخاصة العملة النقدية الورقية من فئة 200 شيكل.

وأكد البيان أن محافظ بنك إسرائيل لا ينوي استخدام صلاحياته والعمل على إلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير مزيج الأوراق النقدية المتداولة.

وشدد بك إسرائيل في بيانه على أن الورقة النقدية من فئة 200 شيكل المتداولة كغيرها من العملات الورقية والمعدنية، مستمرة وسيستمر استخدامها كالمعتاد.

يذكر أن موضوع إلغاء العلمة الروفية من فئة 200 شيكل، أثير من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جلسة تم عقدها قبل أيام للجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أصدر توجيهاته لوزير المالية ولمحافظ بنك إسرائيل، ولسلطة الضرائب، وإلى جهات أخرى ذات الصلة، وطالبها فحص إمكانية إلغاء الورقة النقدية 200 شيكل، وذلك بذريعة مكافحة ما أسماه "رأس المال الأسود".