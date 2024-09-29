مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق على شارع 90

أسفر حادث طرق وقع على شارع 90 بالقرب مفرق "العربة" جنوب البلاد، فجر اليوم الأحد، عن مصرع شاب، في العشرينيات من العمر.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شاب (20 عاما) مصرعه من جراء حادث سير وقع على شارع 90 بالقرب مفرق "العربة" جنوب البلاد، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، لقي سائق سيارة خصوصية (20 عاما) مصرع، فجر اليوم، من جراء حادث سير مع شاحنة على شارع 90 جنوب مفرق "العربة". وأقر طاقم طبي وفاته على الفور في المكان.

كما أصيب في الحادث رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة، ويعاني من إصابات متعددة في الأجهزة. وتم نقله بطائرة مروحية من قبل "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع. وفي الوقت نفسه، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

324 أشخاص بينهم 115 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 324 أشخاص، بينهم 115 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.