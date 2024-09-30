أم الفحم: وقفة مطالبة بوقف الحرب على غزة وإحياء لذكرى هبة القدس والأقصى

كتب على بعض "أطفال غزة يستحقون الحياة"، "أوقفوا المذابح الإسرائيلية بحق أهلنا في غزة"، "لا لقتل النساء والأطفال"، "لم ولن ننسى شهداء هبة القدس والأقصى"، "شهدائنا ضحوا بحياتهم من أجلنا".

شارك العشرات، الإثنين، بفعاليات في مدينة أم الفحم، وذلك بمناسبة ذكرى هبة القدس والأقصى السنوية الـ24 وإحياء لذكرى الشهداء وتأكيدا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

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وانطلقت الفعاليات بمنطقة البير بأم الفحم، إذ شاركت مجموعة من الأهالي في وقفة احتجاجية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، يتحدث لـ"عرب 48" عشية إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى السنوية الـ24https://t.co/hRKCVIMqH0 pic.twitter.com/LnbKALbACZ — موقع عرب 48 (@arab48website) September 30, 2024

ورفع المشاركون في الوقفة صور شهداء هبة القدس والأقصى ولافتات تطالب بإنهاء الحرب على غزة ورفع الحصار عنها، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

وكتب على بعض "أطفال غزة يستحقون الحياة"، "أوقفوا المذابح الإسرائيلية بحق أهلنا في غزة"، "لا لقتل النساء والأطفال"، "لم ولن ننسى شهداء هبة القدس والأقصى"، "شهدائنا ضحوا بحياتهم من أجلنا".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، لـ"عرب 48"، إن "ذكرى هبة القدس والأقصى عزيزة علينا، حيث قدم شعبنا شهداء من أجل القدس والأقصى وفلسطين، ولكن الذكرى هذه السنة تتزامن مع شلال دم رهيب أنتجته إسرائيل في الضفة وغزة ولبنان، إذ أن هناك مراهنة شاملة وكلية على المزيد من سفك الدماء من حكام هذه البلاد".

وأضاف أنه "بموازاة الحرب يجري إطلاق يد عصابات الإجرام في مجتمعنا، إذ لا يكاد يمر يوم دون ضحية وهذه الأمور تستوجب منا ردا كشعب يحترم نفسه ولديه مصالح وطنية واجتماعية وعائلية، لذلك نحن أعلنا عن الإضراب العام والشامل الثلاثاء، ونتمنى من أبناء شعبنا الالتزام بالإضراب حتى يكون موقفا شاملا وجامعا ويحسب له حساب".

وتطرق إلى برنامج إحياء الذكرى بالقول "سيكون البرنامج كما كل عام، حيث سنزور أضرحة الشهداء بدءا من بلدة جت في المثلث وصولا إلى سخنين وعرابة، وكان من المفترض تنظيم مسيرة مركزية ولكن تم إلغاءها بسبب حالة الحرب وسقوط الصواريخ في منطقة الشمال".