مصرع 3 أشخاص جراء حادث طرق قرب تل أبيب

قدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية إلى 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و25 و30 عاما، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاتهم في مكان الحادث.

لقي 3 أشخاص مصارعهم، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع 5 بمساره بالقرب من تقاطع "هكفار هيروك"، في منطقة تل أبيب فجر اليوم الثلاثاء.

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وبحسب بيان صادر عن الناطق باسم نجمة داود الحمراء، فإن طواقم الإسعاف تلقت عند الساعة 04:37 بلاغا عن حادث طرق بين مركبتين خصوصيتين على شارع رقم 5 قرب في منطقة تل أبيب.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية إلى 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 44 و25 و30 عاما، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاتهم في مكان الحادث.

وجراء التصادم اشتعلت النيران بالمركبتين، حيث تم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ للمساعدة في إخماد النيران وتخليص من كان عالقا بالمركبتين.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق الذي وقع بين مركبتين على شارع 5 عند تقاطع "هكفار هيروك"، إحداهما كانت على ما يبدو سيارة مسروقة، بحسب ما أوردت الشرطة في بيانها.

ويستدل من التحقيقات الأولية أن سارق السيارة انتبه إلى وجود دورية شرطة، فاستدار إلى المسار المعاكس، وقاد المركبة عكس اتجاه حركة السير واصطدم وجها لوجه بالمركبة التي أمامه، حيث قتل سائق السيارة المسروقة والراكبان في السيارة الأخرى.