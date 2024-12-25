مستوطن يعتدي على الطبيب محمد مصالحة من كفر قرع

هاجم مستوطن الطبيب محمد مصالحة من مدينة كفر قرع، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن طلب المستوطن المساعدة من الطبيب مصالحة الذي كان يتواجد في منطقة الروحة.

اعتدى مستوطن على الطبيب محمد مصالحة، مدير عيادة صندوق المرضى "كلاليت" للأطفال، من مدينة كفر قرع، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن طلب المستوطن المساعدة من الطبيب مصالحة الذي كان يتواجد في منطقة الروحة.

وتظاهر المستوطن أنه بحاجة لمساعدة، فقام الطبيب بالتوجه إليه من أجل تقديم المساعدة، لكن المستوطن باغت الطبيب بالاعتداء عليه بطريقه وحشية، على خلفية عنصرية.

كما قام المستوطن بالاعتداء على مركبة الطبيب، إذ حاول تحطيم زجاج المركبة، بعد الاعتداء على الطبيب.

وقال الطبيب محمد مصالحة لـ"عرب 48" إنه "كنت في محيط المدينة، وإذ بشخص يقوم بطلب المساعدة فتوجهت إليه بعد أن ظننت أنه بحاجة لمساعدة أو ما شابه، وعندما وصلت قام بمباغتتي وبدأ بالاعتداء عليّ بالضرب المبرح".

وأضاف أنه "عندما وصلت صعد إلى المركبة وبدأ بالقفز لتحطيم المركبة، خرجت من المركبة وقمت بتثبيته على الأرض لأدافع عن نفسي، وعندما قمت بتثبيته بدأ يصرخ ويبكي".

ولفت مصالحة إلأى أنه "قمت بالاتصال إلى الشرطة فحضر إلى المكان، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، إذ أنني أتلقى العلاج حاليا في مستشفى (هيلل يافيه) بمدينة الخضيرة".

وختم مصالحة بالقول إنه "سأتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد هذا العنصري الهمجي، لأنه إذا لم يتم وضع الحدد لهؤلاء فإنهم سيفاقمون الأمور وسيستمرون بالاعتداءات علينا. ما حصل مستهجن ومرفوض ويجب التصدي اه ومنع تكراره".