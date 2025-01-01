الاشتباه بقتل طفل عربي واعتقال والديه من مدينة حريش

اعتلقت الشرطة، أول من أمس، زوجين، في الثلاثينيات والأربعينيات من عمريهما، للاشتباه في قتلهما ابنهما البالغ من العمر ثماني سنوات، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من حالة طبية معقدة.

تحقق الشرطة في شبهة اقتراف والدين جريمة قتل طفلهما في مدينة حريش بمنطقة وادي عارة.

واعتلقت الشرطة، أول من أمس الإثنين، زوجين، في الثلاثينيات والأربعينيات من عمريهما، للاشتباه في قتلهما ابنهما البالغ من العمر ثماني سنوات، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من حالة طبية معقدة.

وبحسب الشرطة، فإن والد الطفل توجه إلى مركز الشرطة واعترف بارتكاب الجريمة، إلا أن الأم أنكرت ذلك في التحقيق معها.

وتم إحضار الزوجين بشكل منفصل إلى جلسات تمديد الاعتقال التي عقدت لهما في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة، والتي أصدرت أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق.

وطلب ممثل الشرطة في الجلسة تمديد اعتقال الوالدين لمدة 12 يوما، موجها إليهما جريمة القتل العمد.

وقال ممثل الشرطة لقاضي المحكمة إن "الطفل يعاني من تأخر شديد في النمو، وكان طريح الفراش". وبحسب قوله، "تدهورت حالته بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويعاني من التهابات متكررة. وفي اليوم السابق لوفاته انهارت أجهزة جسده، ومات في منزله".

وأمر القاضي بإرسال الأب لإجراء فحص نفسي، ومدد اعتقاله لتسعة أيام.

وقال محامي الأب، من مكتب الدفاع العام، علاء عثامنة، خلال الجلسة، إن "الشرطة ليس لديها ما يكفي من الأدلة القاطعة التي تربط الوالدين بوفاة الابن". وأضاف أن "هذا حدث مأساوي. لا يوجد في شهادة الأم ما يشير إلى الذنب الجنائي أيضا. الأب في حالة نفسية صعبة للغاية إثر وفاة نجله، ونحن بانتظار استكمال التحقيق وتحديد سبب الوفاة، وهو ما قد يثبت أن المشتبه به لا علاقة له بما نُسب إليه".

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح الأم، إلا أن الشرطة تقدمت باستئناف ضد القرار ورُفض إطلاق سراحها.