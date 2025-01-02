الناصرة: إصابة خطيرة لامرأة في حادث انقلاب مركبة

أسفر حادث انقلاب مركبة في مدينة الناصرة عن إصابة امرأة بجراح خطيرة وفتى بحالة طفيفة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيبت امرأة، تبلغ 40 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة وشخص آخر بجراح طفيفة جراء انقلاب مركبة في شارع وادي الجواني بمدينة الناصرة؛ مساء اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانت المرأة من جراح خطيرة في منطقة الرأس.

وذكر المضمد محمد شناوي، أن "المرأة كانت عالقة وفاقدة للوعي داخل مركبة بعد انقلابها وقد عانت إصابة خطيرة في الرأس، وبعد تخليصها قدمنا لها العلاجات الأولية ونقلناها بسيارة الإسعاف وهي بحالة خطيرة. كما نقلنا فتى (14 عاما) أصيب بجراح طفيفة".

ونقلت المصابة والمصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.