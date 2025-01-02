بعد اعتقال ابنه بإيعاز من بن غفير: "تعرض لاستفزاز وشتم من قبل جنود"

سرد إغبارية ما حصل مع ابنه بالقول إن "ما حدث ليس كما نشر من قبل الشرطة، إذ أنه كان استفزاز لابني واعتداء كلامي عليه بالإضافة إلى شتمه من قبل الجنود الذين تواجدوا في المكان.."

قال والد الشاب محمد إغبارية (18 عاما) من مصمص الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بادعاء الاعتداء على جنود في مطعم حيث كان يعمل أمس الأربعاء، في حديث لـ"عرب 48" إن "ما حدث كان استفزازا لابني واعتداء كلاميا عليه، ومنهم من قال له ’الموت للعرب’ الأمر الذي استفزه لأبعد الحدود من هؤلاء الجنود".

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وأطلقت محكمة الصلح في تل أبيب سراح الشاب إغبارية بشروط مقيدة شملت الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، حيث اعتقل بعد التحريض عليه من قبل الجنود ووسائل إعلام إسرائيلية عقب انتشار توثيق من داخل المطعم، إذ أوعز وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقاله قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق من قبل المحكمة.

وقال والده، مسعد إغبارية، لـ"عرب 48"، إن "ابني يعمل في شبكة ’ماكدونالدز’ بمنطقة نتانيا، وفي اليوم نفسه نقل إلى رمات غان بسبب الضغط والنقص في العمال بالفرع، وقد توجه ابني إلى العمل وهناك حصلت الحادثة معه".

وسرد ما حصل مع ابنه بالقول إن "ما حدث ليس كما نشر من قبل الشرطة، إذ أنه كان استفزاز لابني واعتداء كلامي عليه بالإضافة إلى شتمه من قبل الجنود الذين تواجدوا في المكان، ومنهم من قال له ’الموت للعرب’ ومنهم من شتم والدته واخواته، الأمر الذي استفزه لأبعد الحدود من هؤلاء الجنود".

ولفت إلى أن "الشبكة تصرفت بشكل غريب ومستهجن، إذ أنها لم تحم ابني ولم تقف معه بل على العكس قامت بطرده من العمل ومنعه من العمل في فروعها، وهذا يدل ويعكس عقلية هذه الشبكة العنصرية تجاه العمال العرب لديها".

وختم إغبارية بالقول إن "ابني اليوم في المنزل وهو بحالة صحية جيدة، ولكن ما حصل معه أزعجه كثيرا وخصوصا من حيث العنصرية، إذ أن ابني يعمل منذ مدة مع الشبكة وهو مسالم ولا يتعامل بعنصرية كما تم التعامل معه".