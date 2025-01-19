مصرع عامل بعد تعرضه لصعقة كهربائية في حيفا

أقر الأطباء في أحد مشافي حيفا وفاة عامل إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في المدينة، ظهر اليوم.

لقي عامل (60 عاما) مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في مدينة حيفا، اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، حاول طاقم طبي إنقاذ عامل إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله، وقدّم له العلاجات الأولية، وأجرى له عملية إنعاش، لكنه اضطر لإقرار وفاته.

وأفاد مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا العامل ملقى فاقداً للوعي دون نبض ودون تنفس، مع ظهور علامات الصعق الكهربائي في جسده. وقيل لنا إنه تعرض لصعقة كهربائية أثناء عمله، وبدأنا على الفور بإجراء عمليات الإنعاش المتقدمة التي شملت التدليك والتنفس وإعطاء الدواء، ونقلناه في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى حيث كان في حالة حرجة".

وأعلن الأطباء في المستشفى عن وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

6 ضحايا في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم بلغ 6 ضحايا، يشمل ضحية اليوم في حيفا.

وفي العام الماضي 2024، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.