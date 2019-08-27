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انخفاض في سعر الوقود مطلع الشهر المقبل

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 13:08

انخفاض في سعر الوقود مطلع الشهر المقبل
(توضيحية)
عرب ٤٨

من المزمع أن تنخفض أسعار الوقود مطلع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الوشيك في البلاد، في أعقاب انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر البنزين 6.06 شيكل بدلا من 6.27 بدء من فجر يوم الأحد المقبل.

وذكر مسؤولو الطاقة في البلاد أن انخفاض قيمة الدولار وهبوط أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض كبير بنحو 20 أغورة للتر الواحد من البنزين.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.


#وقود
#نفط
#بنزين
#محروقات
#دولار

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