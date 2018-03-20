النظر في طلب الدفاع إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي

دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى الأهل في الداخل الفلسطيني لحضور جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح، اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، في محكمة الصلح في حيفا، للنظر في طلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراح الشيخ صلاح إلى الاعتقال المنزلي، إلى حين انتهاء محاكمته.

كما دعت لحضور جلسة محاكمة الشيخ ومناقشة لائحة الاتهام المقدمة ضده، بعد غد الخميس الساعة التاسعة صباحا، في مجمع المحاكم في حيفا.

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضده، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2017، بموجب "قانون الإرهاب".

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال الشيخ صلاح إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده، وقدم محامو الشيخ صلاح استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، غير أن المركزية ردت الاستئناف.