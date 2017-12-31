النقب: الأسير سامح أبو قويدر ينال حريته

نال الأسير سامح أبو قويدر من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حريته اليوم، الأحد، بعد 5 سنوات من الاعتقال في السجون الإسرائيلية على خلفية أمنية.

واستقبلت الزرنوق ابنها الأسير سامح أبو قويدر بمسيرة سيارات ونصبت خيمة استقبال للضيوف والمهنئين، وساد جو من الفرح والاحتفال، فيما توافد الضيوف من القرية والنقب إلى الخيمة لتقديم التهاني، وسيستمر استقبال الضيوف حتى المساء وفِي الأيام القادمة في بيت العائلة.

والأسير المحرر سامح أبو قويدر هو شقيق الأسير محمود أبو قويدر الذي يقضي محكوميته البالغة 11 عاما في السجون الإسرائيلية بعد أن أدين بـ"التخابر مع العدو وتقديم معلومات ممنوعة والتخطيط لتنفيذ عمليات على خلفية حرب غزة في العام 2012".

واستقبلت الزرنوق في 23.11.2017 الأسير المحرر محمد أبو قويدر بعد أن قضى 5 سنوات في السجن على نفس الخلفية.

يذكر أنه جرى اعتقال العديد من أبناء النقب في أعقاب حملة ملاحقات سلطوية شنت ضد أبناء النقب والداخل على مواقفهم المناصرة لقطاع غزة على خلفية العدوان الإسرائيلي في العام 2012.