الطيبة: الأسير سيف عازم ينال حريته

نال الأسير سيف عبد القادر عازم من مدينة الطيبة، حريته بعد أن قضى 13 عاما في السجن على خلفية أمنية.

و شارك عدد من أهالي الطيبة باستقبال الأسير المحرر، وسط أناشيد وأهازيج وإطلاق المفرقعات النارية، واحتضن المستقبلون الأسير المحرر عند مدخل منزل عائلته، مقابل بلدية الطيبة، احتفاء بهذه المناسبة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أدانت عازم بنقل شاب فلسطيني نفذ عملية تفجيرية في العام 2005 داخل متجر بمدينة نتانيا أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.

وسبق أن عمل عازم سائقا لسيارة نقل عمومية، وأدين هو ومواطن يهودي بنقل منفذ العملية، حيث استمرت محاكمته مدة عام ونيف، لتصدر المحكمة حكما مشددا عليه بالسجن الفعلي 13 عاما.