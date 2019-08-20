العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد

قررت المحكمة العليا في القدس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير محمد منصور زايد (65 عاما) من مدينة اللد.

وقالت حنان محمد زايد، ابنة الأسير، لـ"عرب 48" إن المحكمة العليا استجابت للالتماس الذي قدمه محامي الدفاع عن والدها، أفيغدور فلدمان، وقررت الإفراج عنه، وتوجه المحامي لسلطة السجون من أجل تنفيذ الإفراج عنه فورا.

وأكدت أن الفرح والسرور يغمران العائلة بعد صدور قرار المحكمة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت، بتاريخ 27.08.2018، زايد إلى السجن لإتمام محكوميته السابقة، وهي 16 عاما، وذلك بذريعة مخالفة شروط صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عام 2011، بعد أن أمضى 24 عاما في السجن، في أعقاب إصدار حكم بالسجن لمدة عام عليه، وذلك بعد إدانته في قضية تتصل بخلافات أسرية، ليس لها أي علاقة بما يسمى "أمن الدولة".