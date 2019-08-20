  2. محليات
  3. الحركة الأسيرة 48

العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 14:19

العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد
الأسير محمد زايد (فيسبوك)
عرب ٤٨

قررت المحكمة العليا في القدس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير محمد منصور زايد (65 عاما) من مدينة اللد. 

وقالت حنان محمد زايد، ابنة الأسير، لـ"عرب 48" إن المحكمة العليا استجابت للالتماس الذي قدمه محامي الدفاع عن والدها، أفيغدور فلدمان، وقررت الإفراج عنه، وتوجه المحامي لسلطة السجون من أجل تنفيذ الإفراج عنه فورا.

وأكدت أن الفرح والسرور يغمران العائلة بعد صدور قرار المحكمة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت، بتاريخ 27.08.2018، زايد إلى السجن لإتمام محكوميته السابقة، وهي 16 عاما، وذلك بذريعة مخالفة شروط صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس عام 2011، بعد أن أمضى 24 عاما في السجن، في أعقاب إصدار حكم بالسجن لمدة عام عليه، وذلك بعد إدانته في قضية تتصل بخلافات أسرية، ليس لها أي علاقة بما يسمى "أمن الدولة".

 


#اللد
#أسرى
#الأسير محمد زايد
#أسرى 48

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة
وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة

2019-08-20

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب
رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

2019-08-20

اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار
اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار

2019-08-20

الأكثر قراءة

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

2019-08-19
أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

2019-08-19
تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

2019-08-19
جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

2019-08-19
خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

2019-08-19